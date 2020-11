Inail: “Quasi 67mila finora i contagi da Covid sul lavoro, 12mila solo in ottobre. 332 i casi mortali: un terzo dei decessi totali” (Di lunedì 23 novembre 2020) Quasi 67mila contagiati sul lavoro e 332 morti a causa del Covid-19: circa un terzo dei decessi sul lavoro complessivi. Sono i numeri contati dall’Inail tra l’inizio dell’anno e la fine di ottobre. I dati emergono dal decimo report nazionale elaborato dall’Istituto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pubblicato lunedì 23 novembre. Nello specifico, ammontano a 66.781 i contagiati sul luogo di lavoro, quasi il 10% dei casi nazionali – secondo i numeri riportati dall’Iss – e il 15,8% del totale delle denunce arrivate all’Inail da inizio anno. Le persone morte dopo essersi ammalate sul lavoro sono 332, 13 in più rispetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Quasiati sule 332 morti a causa del-19: circa undeisulcomplessivi. Sono i numeri contati dall’tra l’inizio dell’anno e la fine di. I dati emergono dal decimo report nazionale elaborato dall’Istituto per l’assicurazione contro gli infortuni sul, pubblicato lunedì 23 novembre. Nello specifico, ammontano a 66.781 iati sul luogo di, quasi il 10% deinazionali – secondo i numeri riportati dall’Iss – e il 15,8% del totale delle denunce arrivate all’da inizio anno. Le persone morte dopo essersi ammalate sulsono 332, 13 in più rispetto ...

Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Inail: “Quasi 67mila finora i contagi da Covid sul lavoro, 12mila solo in ottobre. 332 i casi mortali: un terzo dei de… - sergimagugliani : RT @fattoquotidiano: Inail: “Quasi 67mila finora i contagi da Covid sul lavoro, 12mila solo in ottobre. 332 i casi mortali: un terzo dei de… - fattoquotidiano : Inail: “Quasi 67mila finora i contagi da Covid sul lavoro, 12mila solo in ottobre. 332 i casi mortali: un terzo dei… - FnpLombardia : RT @QSanit: #Covid. Risalgono i numeri delle denunce @inail_gov : nella sanità quasi il 70% dei casi denunciati. #Infermieri la profession… - BasicLifeSupp : Covid. Risalgono i numeri delle denunce Inail : nella sanità quasi il 70% dei casi denunciati. Infermieri la profes… -