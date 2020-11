In Svizzera si scia: porte aperte ai turisti. Ma per gli italiani restano chiuse (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – Vacanze sulla neve? Neanche per sogno, o per meglio dire: solo in sogno. In Italia, salvo ripensamenti dovuti magari alle pressioni delle Regioni, il governo giallofucsia ha intenzione di tenere chiusi gli impianti sciistici. Così, mentre in Austria e in Francia si va verso la riapertura delle piste, gli italiani rischiano di non potersi togliere neppure questa soddisfazione. Che poi non si tratta soltanto di “svago”, ma di evitare il collasso dell’economia della montagna e di interi territori che si reggono sul turismo dei mesi invernali. Oltretutto Francia e Austria non saranno le sole nazioni dell’arco alpino a sfruttare gli impianti sciistici. Anzi, nonostante il Covid, nella vicina Svizzera già è possibile sciare in dieci località. Ad esempio a Zermatt, altro versante del monte Cervino, a circa nove chilometri in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – Vacanze sulla neve? Neanche per sogno, o per meglio dire: solo in sogno. In Italia, salvo ripensamenti dovuti magari alle pressioni delle Regioni, il governo giallofucsia ha intenzione di tenere chiusi gli impianti sciistici. Così, mentre in Austria e in Francia si va verso la riapertura delle piste, glirischiano di non potersi togliere neppure questa soddisfazione. Che poi non si tratta soltanto di “svago”, ma di evitare il collasso dell’economia della montagna e di interi territori che si reggono sul turismo dei mesi invernali. Oltretutto Francia e Austria non saranno le sole nazioni dell’arco alpino a sfruttare gli impianti sciistici. Anzi, nonostante il Covid, nella vicinagià è possibilere in dieci località. Ad esempio a Zermatt, altro versante del monte Cervino, a circa nove chilometri in ...

LaStampa : Covid, in Svizzera si scia: “Turisti venite da noi”. La Francia decide entro 10 giorni - stella55744926 : @fattoquotidiano c'è chi scia ed a chi viene chiesto, sempre in Svizzera, viene chiesto il testamento biologico ai… - marcomassarotto : RT @maxkava: In Svizzera si scia, in Francia probabilmente, in Austria no. In Italia a chiusura metterebbe ko l'economia delle valli alpine… - romi_andrio : RT @LaStampa: Covid, in Svizzera si scia: “Turisti venite da noi”. La Francia decide entro 10 giorni - katrinyanuo : Covid, in Svizzera si scia: “Turisti venite da noi”. La Francia decide entro 10 giorni -