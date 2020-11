In Svezia il no alle restrizioni ha fallito, il premier: 'Realtà brutale. dobbiamo agire' (Di lunedì 23 novembre 2020) Hanno scelto la linea morbida lasciando tutto aperto e niente lockdown. Ma ora stanno pagando un prezzo salato. Il primo ministro svedese, Stefan Lofven, ha invitato la popolazione a fare di più per ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 novembre 2020) Hanno scelto la linea morbida lasciando tutto aperto e niente lockdown. Ma ora stanno pagando un prezzo salato. Il primo ministro svedese, Stefan Lofven, ha invitato la popolazione a fare di più per ...

Il primo ministro svedese Stefan Lofven ha esortato i suoi connazionali a fare tutto il possibile per combattere la pandemia di coronavirus ...

