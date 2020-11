In India i giocatori chiedono al governo una “maggiore attenzione” per il settore esports

Leggi su esports247

(Di lunedì 23 novembre 2020) Iinsi stanno unendo per attirare l’attenzione delanche suldegli. Molti(in particolare i professionisti di PUBGm) si sono riversati su Twitter per chiedere alno di prestare la stessa attenzione utilizzata per gli sport “classici” anche per gli. Pare che l’iniziativa sia partita da Abhijeet ‘Ghatak’ Andhare, un giocatore di TSM Entity: “Meglio tardi che mai, ma siamo già in ritardo – scrive Ghatak su Twitter – Altri Paesi hanno già fatto il loro marchio negli, mentre ilno non presta. Better late than never But we already too late.is ...