In Gran Bretagna via a 4000 tifosi negli stadi (ma solo nelle aree a basso rischio Covid)

A partire dal 2 dicembre, in Gran Bretagna tornerà il pubblico negli stadi e negli eventi sportivi all'aperto. A seconda del contagio nelle varie aree del paese, saranno ammessi fino a 4.000 tifosi. Lo scrive Sky Sports News. Il Primo Ministro afferma che gli stadi nelle aree che rientrano nei livelli 1 e 2 – ritenuti rispettivamente a basso e medio rischio, dal governo – saranno autorizzati ad accogliere un numero limitato di fan quando il blocco terminerà, il dicembre 2. Ma i territori nelle aree di livello 3 – il più alto rischio – dovranno continuare a tenere eventi a porte chiuse.

Boris Jonhson ha formalizzato l'allentamento delle misure anti-Covid, dopo la scadenza del lockdown nazionale bis in vigore in Gran Bretagna fino al 2 dicembre. Nel nuovo provvedimento ci sarà la ...

Dal prossimo 2 dicembre in Gran Bretagna diversi stadi della Premier League potranno riaprire, seppure a capienza ridotta. E' quanto ha stabilito il ministero dello Sport britannico, non appena il sec ...

