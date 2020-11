In Francia Amazon rinvia il Black Friday. In Italia no (per colpa del governo) (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – In Francia Amazon ha accettato di rinviare il Black Friday previsto inizialmente tra il 27 e il 29 novembre. Accolta dunque la richiesta del ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, che aveva invitato supermercati, grande distribuzione e rivenditori online a posticipare il Black Friday per tutelare i negozi che vendono prodotti non essenziali obbligati a rimanere chiusi durante il lockdown. L’amministratore delegato di Amazon France, Frederic Duval, ha annunciato che il colosso del commercio elettronico ha accettato di rimandare l’evento al 4 dicembre, seguito anche da altri rivenditori leader del mercato europeo come Carrefour e Leclerc. “Abbiamo deciso di ritardare la data del Black Friday se ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – Inha accettato dire ilprevisto inizialmente tra il 27 e il 29 novembre. Accolta dunque la richiesta del ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, che aveva invitato supermercati, grande distribuzione e rivenditori online a posticipare ilper tutelare i negozi che vendono prodotti non essenziali obbligati a rimanere chiusi durante il lockdown. L’amministratore delegato diFrance, Frederic Duval, ha annunciato che il colosso del commercio elettronico ha accettato di rimandare l’evento al 4 dicembre, seguito anche da altri rivenditori leader del mercato europeo come Carrefour e Leclerc. “Abbiamo deciso di ritardare la data delse ...

