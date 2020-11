In cosa hanno sbagliato i media italiani nel trattare il caso Genovese (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche in questo mese, in neanche dieci giorni dall’arresto di Alberto Genovese, abbiamo perso un’occasione. Quella di fare cronaca in modo decente, di chiamare le violenze, le vessazioni e gli abusi sessuali per quello che sono, di raccontare il responsabile senza finire prede del demone della “bella scrittura”, immarcescibile fantasma del giornalismo italiano, e soprattutto di tutelare le vittime. D’altronde in un paese in cui definiamo ancora gli abusi sessuali compiuti diffondendo contenuti digitali come “revenge porn” la strada da fare, su e giù dai media, è ancora moltissima. Una breve rassegna di questi giorni ci racconta perché abbiamo perso questa occasione. Prima di tutto perché abbiamo, di nuovo, costruito un’epica malata intorno al responsabile delle violenze, senza riuscire a proteggere le vittime. “Mister Startup”, lo abbiamo chiamato. ... Leggi su wired (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche in questo mese, in neanche dieci giorni dall’arresto di Alberto, abbiamo perso un’occasione. Quella di fare cronaca in modo decente, di chiamare le violenze, le vessazioni e gli abusi sessuali per quello che sono, di raccontare il responsabile senza finire prede del demone della “bella scrittura”, immarcescibile fantasma del giornalismo italiano, e soprattutto di tutelare le vittime. D’altronde in un paese in cui definiamo ancora gli abusi sessuali compiuti diffondendo contenuti digitali come “revenge porn” la strada da fare, su e giù dai, è ancora moltissima. Una breve rassegna di questi giorni ci racconta perché abbiamo perso questa occasione. Prima di tutto perché abbiamo, di nuovo, costruito un’epica malata intorno al responsabile delle violenze, senza riuscire a proteggere le vittime. “Mister Startup”, lo abbiamo chiamato. ...

matteorenzi : Sulla vicenda #Open c’è una indagine in cui la Corte di Cassazione ha già detto che i PM fiorentini hanno sbagliato… - Linkiesta : Contro le mattane paragolpiste di #Trump resistono le istituzioni e i giudici grazie al fatto che negli Stati Uniti… - LucaBizzarri : Il problema non è la frase che ha detto ma che uno (che dice una cosa) così lo hanno eletto Pres. della commissione… - GiuPossi : @vitalbaa Condivido pienamente il principio, ma dire una cosa giusta nel modo sbagliato in un momento di grandi con… - AirinVein : Grande festa alla corte di Francia, oggi le matricole del DAMS hanno scoperto cos'è la parte di un personaggio reci… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa hanno In cosa hanno sbagliato i media italiani nel trattare il caso Genovese Wired.it In cosa hanno sbagliato i media italiani nel trattare il caso Genovese

"Genio del web", "Mister startup" e poi le narrazioni morbose sui festini. Si è scelto l'edonismo come cifra stilistica di un fatto in cui violenza e squallore possono emergere solo da un resoconto pu ...

Il boom del mercato vintage: gli acquisti corrono online

Abiti pre-amati: è questo il nuovo modo di definire i capi usati e riacquistati per la seconda volta. Che rappresentano un enorme giro di affari.

"Genio del web", "Mister startup" e poi le narrazioni morbose sui festini. Si è scelto l'edonismo come cifra stilistica di un fatto in cui violenza e squallore possono emergere solo da un resoconto pu ...Abiti pre-amati: è questo il nuovo modo di definire i capi usati e riacquistati per la seconda volta. Che rappresentano un enorme giro di affari.