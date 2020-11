In chiesa arriva il pos: carte e bancomat per fare le offerte (ed evitare il contagio) (Di lunedì 23 novembre 2020) L'iniziativa della diocesi di Cremona nella parrocchia di Cicognara per permettere ai fedeli di continuare a donare in sicurezza, tenendo anche alla larga i 'malintenzionati' Leggi su today (Di lunedì 23 novembre 2020) L'iniziativa della diocesi di Cremona nella parrocchia di Cicognara per permettere ai fedeli di continuare a donare in sicurezza, tenendo anche alla larga i 'malintenzionati'

infoitinterno : Basta monetine, in chiesa arriva il Pos: offerte anche con carta e bancomat - lovinatsu : scommetto che il corriere arriva quando questi si esibiscono e io tiro un porcone che crolla la chiesa - peterkama : Repubblica: “Squadra costruita senza un senso logico. Punta tutto su giocatori over 30…” #Fiorentina COSE CHE IO DI… - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: #Cremona, #Cicognara, in chiesa arriva il Pos: le offerte si fanno con il Bancomat - jobwithinternet : RT @qn_giorno: #Cremona, #Cicognara, in chiesa arriva il Pos: le offerte si fanno con il Bancomat -