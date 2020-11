In Campania da mercoledì ritorno in classe per gli alunni della fascia 0-6 anni (Di lunedì 23 novembre 2020) NAPOLI – Da domani in Campania tornano in classe in presenza gli alunni più piccoli e quelli delle classi 0-6 anni di età. Il ritorno in aula avverrà salvo “un piccolo slittamento di 24-48 ore”. A darne nota l’Anci sul suo sito dove si legge che il via libera è arrivato dall’Unità di crisi dopo una lunga riunione. Gli esperti si sono conviti della possibilità di un ritorno alle attività didattiche in presenza dopo aver considerato i dati dello screening, avviato giorni fa su personale docente e non docente, alunni e familiari conviventi, insieme al migliorato contesto epidemiologico. DIRIGENTI E SINDACI POTRANNO SCEGLIERE DI PROSEGUIRE CON LA DIDATTICA A DISTANZA Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) NAPOLI – Da domani in Campania tornano in classe in presenza gli alunni più piccoli e quelli delle classi 0-6 anni di età. Il ritorno in aula avverrà salvo “un piccolo slittamento di 24-48 ore”. A darne nota l’Anci sul suo sito dove si legge che il via libera è arrivato dall’Unità di crisi dopo una lunga riunione. Gli esperti si sono conviti della possibilità di un ritorno alle attività didattiche in presenza dopo aver considerato i dati dello screening, avviato giorni fa su personale docente e non docente, alunni e familiari conviventi, insieme al migliorato contesto epidemiologico. DIRIGENTI E SINDACI POTRANNO SCEGLIERE DI PROSEGUIRE CON LA DIDATTICA A DISTANZA

