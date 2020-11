In arrivo il cashback di Natale: rimborsi fino a 150 euro sulle spese. Ecco come ottenerli (Di lunedì 23 novembre 2020) Ultimi aggiustamenti per il ”cashback”, il meccanismo che punta a spingere i consumatori a sostituire i contanti con gli strumenti di pagamento elettronici tracciabili per contrastare l’evasione fiscale. In arrivo uno speciale extra cashback di Natale. Il governo sta lavorando a un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre. Il bonus lo potrà ottenere chi a dicembre farà dieci acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente.



Si tratta di 150 euro aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal piano cashback in partenza nei prossimi giorni: in totale chi usa i metodi di pagamento digitali potrà ottenere ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Ultimi aggiustamenti per il ””, il meccanismo che punta a spingere i consumatori a sostituire i contanti con gli strumenti di pagamento elettronici tracciabili per contrastare l’evasione fiscale. Inuno speciale extradi. Il governo sta lavorando a un rimborso del 10%a 150, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per leeffettuate con carte e app nel mese di dicembre. Il bonus lo potrà ottenere chi a dicembre farà dieci acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente.Si tratta di 150aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal pianoin partenza nei prossimi giorni: in totale chi usa i metodi di pagamento digitali potrà ottenere ...

reggiotv : In arrivo uno speciale extra cashback di Natale. Il governo, secondo quanto si apprende, sta lavorando ad un… - infoiteconomia : In arrivo il 'cashback' per chi paga con carte e app a dicembre - iltirreno : La misura si aggiunge a quelle già previste per incentivare i pagamenti digitali e contrastare l’evasione fiscale - zazoomblog : In arrivo l’extra cashback di Natale: cos’è e come funziona - #arrivo #l’extra #cashback #Natale: - NewsMondo1 : In arrivo l’extra cashback di Natale: cos’è e come funziona -