Improta promette battaglia | “Contro la Juventus venderemo cara la pelle”

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il suo gol ha piegato la Fiorentina rilanciando i giallorossi in classifica, ora Riccardosi gode il momento e volge lo sguardo a sabato, quando al Ciro Vigorito farà tappa ladi Andrea Pirlo: “Sono molto felice per il gol, abbiamo dimostrato di essere un’ottima squadra riscattandoci dalle recenti sconfitte – ha detto il partenopeo ai microfoni di Radio Kiss Kiss-. La dedica è per la mia bambina in arrivo, spero possa nascere tra un mese, si chiamerà Nicole”. Quando gli viene chiesto quale sia stata la squadra che lo ha maggiormente impressionato finora il giallorosso non ha dubbi: “Certamente l’Inter, anche se abbiamo affrontato i nerazzurri in un periodo particolarmente favorevole per loro. La squadra di Conte ha giocato a mille contro di noi, è in quel frangente che ci siamo resi conto di ...