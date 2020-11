Impianti di sci e Covid | la Lombardia al Governo | Folle tenere le piste chiuse

(Di lunedì 23 novembre 2020) Mialno, 23 novembre 2020 - L'inverno si avvicina e anche il periodo delle festività. In attesa di un Dpcm di Natale, resta anora da sciogliere il nodo dello stop aglisciistici , su cui è ...

SkyTG24 : Covid, regione Lombardia: 'Blocco impianti sci è scelta scriteriata, Governo ci ripensi' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, maestri sci: 'Stop impianti a Natale danno irreparabile' #sci - TgrRaiTrentino : La Conferenza delle Regioni ha approvato poco fa le linee guida per la riapertura degli impianti da sci. L'annuncio… - superdrumm : #Cirio: 'Faremo ripartire gli impianti sciistici ma tenendo chiusi i bar e le baite'. Tenere chiuso baite e bar sul… - Paul8725484752 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, maestri sci: 'Stop impianti a Natale danno irreparabile' #sci -

Ultime Notizie dalla rete : Impianti sci

(Teleborsa) - Cambia la location, non la sostanza. Si sposta sulle piste da sci, il nuovo terreno di scontro tra Governo e Regioni. In queste ore, infatti, sono iniziate a circolare voci stando alle q ...Mentre Governo e Regioni discutono sull'apertura degli impianti sciistici in Abruzzo Campo Felice si dichiara pronta a riaprire, Covid permettendo.