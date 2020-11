Imballaggi industriali | il nuovo trend del biodegradabile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 novembre 2020)e packaging sono necessari per la maggior parte dei prodotti che si trovano in commercio. Tuttavia, diversamente rispetto al passato ilche si sta diffondendo riguarda la creazione e l’uso dibiodegradabili. Questi, infatti, non solo consentono di ridurre l’impatto ambientale ma si possono tradurre anche in un risparmio per le industrie che dovranno smaltire meno scarti.biodegradabili, la scelta del materiale Uno dei primi passaggi che bisognerà seguire per la creazione di uno industrialesarà quello della scelta del materiale. Che si tratti di packaging per il settore food oppure di...