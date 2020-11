Il Washington Post: l’Italia ha 700 morti al giorno, e pensa al cenone di Natale (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella cappella di un obitorio dell’ospedale di Napoli, un prete passa le mattine a recitare i nomi dei morti, pensando a come i corpi ancora positivi finiscano “nei sacchi come soldati”. Il Whashington Post piazza quest’immagine in apertura del pezzo che dedica alla seconda ondata italiana, quella con 700 morti ogni giorno tutti i giorni, percepiti zero. E’ un articolo sulla percezione, infatti. Sull’Italia che “sta diventando emblematica di uno stadio, molto diverso, della pandemia, nel quale i pericoli persistono senza sosta ma tantissimi sono ormai desensibilizzati, stanchi e preoccupati per la sopravvivenza economica”. E’ troppo anglosassone il Whashington Post per apprezzare l’ironia di certi dettagli: il ministro della Salute che si chiama Speranza ed è costretto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella cappella di un obitorio dell’ospedale di Napoli, un prete passa le mattine a recitare i nomi deindo a come i corpi ancora positivi finiscano “nei sacchi come soldati”. Il Whashingtonpiazza quest’immagine in apertura del pezzo che dedica alla seconda ondata italiana, quella con 700ognitutti i giorni, percepiti zero. E’ un articolo sulla percezione, infatti. Sulche “sta diventando emblematica di uno stadio, molto diverso, della pandemia, nel quale i pericoli persistono senza sosta ma tantissimi sono ormai desensibilizzati, stanchi e preoccupati per la sopravvivenza economica”. E’ troppo anglosassone il Whashingtonper apprezzare l’ironia di certi dettagli: il ministro della Salute che si chiama Speranza ed è costretto ...

Cinque attiviste per i diritti delle donne in carcere e 34 giornalisti detenuti, mentre il corpo smembrato di un altro – l'opinionista del Washington Post Jamal Khashoggi, ucciso nel ...

