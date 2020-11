IL VACCINO SPERIMENTALE DI PFIZER: COSA NON VI HANNO DETTO E COSA SAREBBE BENE SAPERE (Di lunedì 23 novembre 2020) La lunga storia di scandali di PFIZER e il fatto che non siano mai stati ritenuti responsabili dei loro crimini, continua ad essere ignorata dai media, anche se il suo candidato SPERIMENTALE come VACCINO mRNA per Covid-19 si avvicina sempre più all’approvazione del governo degli Stati Uniti. La guerra dell’informazione sui vaccini ha preso una marcia in più e gli avvoltoi dei media mainstream stanno girando per discendere su qualsiasi contenuto che possono facilmente etichettare e respingere come disinformazione. Le leggi saranno approvate in tutte le legislature a livello globale per criminalizzare chiunque fraintenda pubblicamente qualsiasi parte dei complessi processi biologici coinvolti in molte delle nuove tecnologie di vaccini sperimentali che vengono utilizzate per produrre candidati vaccini Covid-19. Anche ora, le agenzie ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 23 novembre 2020) La lunga storia di scandali die il fatto che non siano mai stati ritenuti responsabili dei loro crimini, continua ad essere ignorata dai media, anche se il suo candidatocomemRNA per Covid-19 si avvicina sempre più all’approvazione del governo degli Stati Uniti. La guerra dell’informazione sui vaccini ha preso una marcia in più e gli avvoltoi dei media mainstream stanno girando per discendere su qualsiasi contenuto che possono facilmente etichettare e respingere come disinformazione. Le leggi saranno approvate in tutte le legislature a livello globale per criminalizzare chiunque fraintenda pubblicamente qualsiasi parte dei complessi processi biologici coinvolti in molte delle nuove tecnologie di vaccini sperimentali che vengono utilizzate per produrre candidati vaccini Covid-19. Anche ora, le agenzie ...

