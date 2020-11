Il vaccino AstraZeneca è efficace al 90% in condizioni ottimali di somministrazione (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - L'efficacia del candidato vaccino di Oxford, sviluppato dalla casa farmaceutica AstraZeneca e dall'italiana Irbm, è pari al 90% con il regime ottimale di somministrazione, che prevede l'inoculazione di mezza dose ed un richiamo con una dose completa dopo un mese. È quanto viene riferito ad AGI da fonti di AstraZeneca. Rimane confermata, viene precisato, la massima tolleranza per gli anziani, il costo di 2.80 euro per dose completa e la facilità nella somministrazione data dalla logistica, visto il vaccino può essere conservato in frigorifero. "Ce l'abbiamo fatta, il vaccino di Oxford/AZ ha dato protezione fino al 90%, ad una frazione del costo degli altri! Dopo un anno di sacrifici lontano da casa, sono frastornato, ancora non so come mi sento. Tanta ... Leggi su agi (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - L'efficacia del candidatodi Oxford, sviluppato dalla casa farmaceuticae dall'italiana Irbm, è pari al 90% con il regime ottimale di, che prevede l'inoculazione di mezza dose ed un richiamo con una dose completa dopo un mese. È quanto viene riferito ad AGI da fonti di. Rimane confermata, viene precisato, la massima tolleranza per gli anziani, il costo di 2.80 euro per dose completa e la facilità nelladata dalla logistica, visto ilpuò essere conservato in frigorifero. "Ce l'abbiamo fatta, ildi Oxford/AZ ha dato protezione fino al 90%, ad una frazione del costo degli altri! Dopo un anno di sacrifici lontano da casa, sono frastornato, ancora non so come mi sento. Tanta ...

