Il vaccino AstraZeneca è efficace al 70% In Italia arriveranno 3 milioni di dosi

Leggi su agi

(Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - I primi risultati dei test clinici avanzati per ilanti Covid messo a punto da-Università di Oxford danno un'efficacia compresa fra il 62 e il 90 per cento, con una media pari al 70%. Lo rende noto il gruppo farmaceutico in un comunicato. I test clinici sono stati condotti nel Regno Unito e in Brasile, e "non si sono segnalate ospedalizzazioni o casi gravi della malattia" fra i volontari che hanno ricevuto il, si legge nella nota di. Ilè risultatoal 90% quando è stato somministrato a partire da mezza dose, poi completata da una dose completa almeno un mese dopo; mentre un altro regime di dosaggio (2complete a distanza di un mese) ha avuto un'efficacia del 62%. L'analisi combinata dei due tipi di ...