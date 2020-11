Il tenore di vita peggiora per oltre 7 milioni di italiani: il rapporto del Censis (Di lunedì 23 novembre 2020) L’ultimo rapporto del Censis evidenzia un triste scenario che mette in mostra un peggioramento del tenore di vita da parte di oltre 7 milioni di italiani Sono 5 milioni gli italiani che hanno avuto difficoltà a mettere “il piatto a tavola” e ben 7,6 milioni quelli che hanno visto peggiorare il proprio tenore di vita. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) L’ultimodelevidenzia un triste scenario che mette in mostra unmento deldida parte didiSono 5gliche hanno avuto difficoltà a mettere “il piatto a tavola” e ben 7,6quelli che hanno vistore il propriodi. L'articolo proviene da Inews.it.

