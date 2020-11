Il Telefono Azzurro riaggancia la cornetta | cancellato il video delle polemiche

(Di lunedì 23 novembre 2020) Uninfelice che ha suscitato un vespaio di. Alla fine, dopo giorni intensi sul frontecontestazioni, lo spotin occasione del 31esimo anniversario della dichiarazione dell’Onu sui diritti dell’infanzia, è stato. Nelsi mostrava un uomo impegnato in un salvataggio durante un incendio: si trova di fronte due bambini impauriti nel bel mezzofiamme che divampano, ma lui sceglie di salvare il cane. E da qui l’hashtag #primaibambini. Ma dopo le numerose proteste è arrivato il passo indietro. LEGGI ANCHE > L’hashtag di Salvini condiziona anche il«Siamo soddisfatti per il ritiro dello spot dai social di...

enpaonlus : “Sarà nostro impegno rimuovere il video” Travolto dalle critiche Telefono Azzurro ritira lo spot indecente. Grazie… - violetofwinter : RT @fendente1: Telefono Azzurro: Bloccare lo spot di Telefono Azzurro - Firma la petizione! - peppen61 : RT @youanimal_it: Dopo le proteste degli amici degli #animali, @telefonoazzurro rimuove dai social il video che ha suscitato un'ondata di c… - peppen61 : RT @lazampa: Telefono Azzurro ritira lo spot #primaibambini: “Un errore coinvolgere il cane, ci scusiamo” @fulviocerutti - AnnaRossar : TELEFONO AZZURRO RITIRA CAMPAGNA “IRRISPETTOSA” VERSO GLI ANIMALI -

Dopo le polemiche, è arrivato il dietrofront: Telefono Azzurro ha deciso di ritirare lo spot #primaibambini dopo che il contenuto del filmato aveva scatenato le polemiche degli amanti degli animali. N ...In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei minori, il 20 novembre, il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, annuncia l’istituzione da parte del Dipartimento per ...