Il tè delle 5 pm è una nostra invenzione e gli inglesi non c’entrano nulla

(Di lunedì 23 novembre 2020) Se oggi il mondo è convinto che il tè si prenda alle 5 del pomeriggio è tutta colpa della Duchessa di Bedford. Un piccolo excursus storico aiuterà a familiarizzare con il tema. Prima di diventare una bevanda popolare in Inghilterra, il tè ebbe un largo consumo in Portogallo e Olanda, due stati che contribuirono alla sua importazione sull’isola inglese. Infatti, fu per mezzo dell’unione matrimoniale tra Carlo II, esiliato proprio nei Paesi Bassi, e Caterina di Braganza, giovane sposa portoghese, che la Gran Bretagna introdusse il tè nelle proprie tradizioni. La sua popolarità, però, è riconducibile alla nobildonna inglese citata all’inizio grazie a cui la tazza di tè assunse una forma rituale fino a connotarsi come un vero e proprio evento sociale. Per la Duchessa celava, in realtà, un bisogno famelico: saziare il suo appetito tra la colazione e la cena. Fu proprio il suo stomaco vuoto ...