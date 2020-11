Il sindaco di Cinisello Balsamo risponde alle polemiche su Sfera Ebbasta (Di lunedì 23 novembre 2020) : “Non siamo di fronte a un encomio civico. L’artista ha voluto omaggiare la sua città”. Un weekend di polemiche in seguito a Piazza Gionata Boschetti inaugurata a Cinisello Balsamo in occasione del lancio del disco Famoso del trapper nato alle porte di Milano. La piazza intitolata a Sfera Ebbasta è un’iniziativa del Comune di Cinisello Balsamo in collaborazione con Spotify ed è temporanea. A chiarire la situazione ci ha pensato in prima persona il sindaco di Cinisello, Giacomo Ghilardi, con un lungo post su Facebook. Si tratta di una “campagna di marketing che in questi giorni ha fatto parlare tanto, non solo in città ma nel Mondo. Proprio perché c’è stata un grande eco dal punto di vista mediatico e di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) : “Non siamo di fronte a un encomio civico. L’artista ha voluto omaggiare la sua città”. Un weekend diin seguito a Piazza Gionata Boschetti inaugurata ain occasione del lancio del disco Famoso del trapper natoporte di Milano. La piazza intitolata aè un’iniziativa del Comune diin collaborazione con Spotify ed è temporanea. A chiarire la situazione ci ha pensato in prima persona ildi, Giacomo Ghilardi, con un lungo post su Facebook. Si tratta di una “campagna di marketing che in questi giorni ha fatto parlare tanto, non solo in città ma nel Mondo. Proprio perché c’è stata un grande eco dal punto di vista mediatico e di ...

RedazioneLaNews : #Milano Piazza 'intitolata' a Sfera Ebbasta, il sindaco si difende: 'Marketing, ne hanno parlato tutti' - infoitcultura : Cinisello, piazza intitolata a Sfera Ebbasta. Il sindaco: “Ha voluto omaggiare la sua città” - MiTomorrow : Il sindaco di Cinisello: «La targa per Sfera Ebbasta è marketing» #targa #marketing #cinisello @sferaebbasta - infoitcultura : Cinisello Balsamo, “La targa sulla piazza non è l'intitolazione ma un allestimento temporaneo”. Il sindaco precisa… - AnsaLombardia : Sindaco Cinisello, targa a Sfera Ebbasta non è encomio. Ghilardi,dispiaciuto sia stata ritenuta offesa vittime Cori… -