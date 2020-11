Il rinvio delle tasse nel prossimo decreto Covid (Di lunedì 23 novembre 2020) Nessun semestre bianco, sia chiaro: come spiegano fonti della maggioranza il beneficio fiscale non riguarderà tutti Leggi su today (Di lunedì 23 novembre 2020) Nessun semestre bianco, sia chiaro: come spiegano fonti della maggioranza il beneficio fiscale non riguarderà tutti

matteosalvinimi : DAL TAGLIO DELL'IVA AL RINVIO DELLE SCADENZE FISCALI: 7 PROPOSTE DI EMERGENZA AL GOVERNO PER AIUTARE FAMIGLIE E IMP… - Italia_Notizie : Gualtieri: “Con il prossimo decreto ristori rinvio delle tasse per tutte le imprese con perdite”. In manovra altri… - clikservernet : Gualtieri: “Con il prossimo decreto ristori rinvio delle tasse per tutte le imprese con perdite”. In manovra altri… - Noovyis : (Gualtieri: “Con il prossimo decreto ristori rinvio delle tasse per tutte le imprese con perdite”. In manovra altri… - CapaGira : RT @Today_it: Il rinvio delle tasse nel prossimo decreto Covid -