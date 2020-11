Il regalo per le banche nascosto nei decreti del governo (Di lunedì 23 novembre 2020) di Vincenzo Cutraro. Dai primi “aiuti” fino all’ultimo decreto ristori bis, il governo ha fatto grandi regali alle banche. Iniziamo con la prima ingiustizia che ha messo in serie difficoltà le imprese nella prima ondata, quando per poter accedere ai finanziamenti garantiti al 100 per cento fino a 25mila euro si richiedeva alle aziende di essere in bonis senza alcuna segnalazione alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF) e nelle varie banche dati che hanno dei sistemi obsoleti di gestione e soprattutto lesivi sia per i cittadini che per le imprese. Stessa sorte per le moratorie dei mutui: bastava infatti una rata di qualsiasi finanziamento non pagata nel corso del 2019 o prima per non poter accedere agli aiuti. La più grande beffa è stata per chi ha ricevuto il famigerato fondo perduto, nato per cercare di bypassare questi ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 23 novembre 2020) di Vincenzo Cutraro. Dai primi “aiuti” fino all’ultimo decreto ristori bis, ilha fatto grandi regali alle. Iniziamo con la prima ingiustizia che ha messo in serie difficoltà le imprese nella prima ondata, quando per poter accedere ai finanziamenti garantiti al 100 per cento fino a 25mila euro si richiedeva alle aziende di essere in bonis senza alcuna segnalazione alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF) e nelle variedati che hanno dei sistemi obsoleti di gestione e soprattutto lesivi sia per i cittadini che per le imprese. Stessa sorte per le moratorie dei mutui: bastava infatti una rata di qualsiasi finanziamento non pagata nel corso del 2019 o prima per non poter accedere agli aiuti. La più grande beffa è stata per chi ha ricevuto il famigerato fondo perduto, nato per cercare di bypassare questi ...

