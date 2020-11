Il pronostico di Torino-Entella, sedicesimi di finale di Coppa Italia (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo il KO contro l’Inter in Serie A il Torino deve assolutamente rialzare la testa. La squadra di Giampaolo, infatti sta vivendo un periodo decisamente negativo, e la gara di Coppa Italia contro l’Entella potrebbe essere la partita giusta per ripartire. I granata devono vincere per provare a lasciarsi alle spalle paure e cattivi pensieri, ritornando a sorridere. Di seguito il pronostico di Torino-Entella. LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE: Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Segre, Murru; Millico, Bonazzoli. All. Giampaolo. VIRTUS Entella (3-4-1-2): Borra; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer; Clèur, Mazzocco, Crimi, Costa; Morosini; Matt. Mancosu, G. De Luca. All. Tedino. COME ARRIVANO LE ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo il KO contro l’Inter in Serie A ildeve assolutamente rialzare la testa. La squadra di Giampaolo, infatti sta vivendo un periodo decisamente negativo, e la gara dicontro l’potrebbe essere la partita giusta per ripartire. I granata devono vincere per provare a lasciarsi alle spalle paure e cattivi pensieri, ritornando a sorridere. Di seguito ildi. LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE:(3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Segre, Murru; Millico, Bonazzoli. All. Giampaolo. VIRTUS(3-4-1-2): Borra; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer; Clèur, Mazzocco, Crimi, Costa; Morosini; Matt. Mancosu, G. De Luca. All. Tedino. COME ARRIVANO LE ...

peelliwastaken : oggi, contro l'Inter di Antonio Conte, prendiamo tanti di quegli schiaffi che ci bastano fino a Natale pronostico:… - blab_live : #SerieA, #InterTorino @Inter @TorinoFC_1906 nerazzurri per ripartire, la vittoria manca da un mese. Probabili form… - infoitsport : Inter-Torino, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - pronosti_calcio : Pronostico Inter-Torino 22 Novembre: 8ª Giornata di Serie A - calciodangolo_ : Quote e pronostici di #InterTorino: i nostri consigli sulle #scommesse di giornata -