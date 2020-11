Il professor Bassetti si commuove in diretta dalla Venier: «Sarà un brutto Natale per me» (video) (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche gli scienziati a volte perdono il controllo delle proprie emozioni e si commuovono come bambini. E’ accaduto ieri al professor Matteo Bassetti a “Domenica In” quando Mara Venier, dallo studio, gli ha chiesto che Natale sarebbe stato il suo. L’esperto genovese di coronavirus, finito recentemente al centro di polemiche da parte di altri colleghi, ha avuto un attimo di sbandamento, poi i suoi occhi si sono velati dalle lacrime ricordando la mamma scomparsa pochi giorni fa. “professore che Natale Sarà per lei? Dal punto di vista personale intendo”. E l’infettivologo, coprendosi il volto con le mani, “Sarà un Natale senza la mamma“. Bassetti e la morte della mamma Il direttore della Clinica di Malattie Infettive del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Anche gli scienziati a volte perdono il controllo delle proprie emozioni e si commuovono come bambini. E’ accaduto ieri alMatteoa “Domenica In” quando Mara, dallo studio, gli ha chiesto chesarebbe stato il suo. L’esperto genovese di coronavirus, finito recentemente al centro di polemiche da parte di altri colleghi, ha avuto un attimo di sbandamento, poi i suoi occhi si sono velati dalle lacrime ricordando la mamma scomparsa pochi giorni fa. “e cheper lei? Dal punto di vista personale intendo”. E l’infettivologo, coprendosi il volto con le mani, “unsenza la mamma“.e la morte della mamma Il direttore della Clinica di Malattie Infettive del ...

