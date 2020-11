"Il patentino del vaccino pure per andare al bar". È bufera sul renziano (Di lunedì 23 novembre 2020) Martina Piumatti Il senatore Faraone propone un passaporto sanitario integrato al vaccino anti Covid. E su Facebook si scatena la polemica: "È abominevole!" Chi non farà il vaccino anti Covid non potrà salire sul bus, andare in pizzeria, a teatro, al cinema, allo stadio o al centro commerciale. No, non è lo scenario inquietante di una trama distopica, ma la proposta lanciata su Facebook dal senatore di Italia Viva Davide Faraone.L'ex sottosegretario all'Istruzione e Ricerca in alternativa alla vaccinazione obbligatoria propone un passaporto sanitario integrato al vaccino anti Covid da esibire per accedere ai luoghi pubblici. Una sorta di lasciapassare per i vaccinati pensato per escludere tutti coloro che si rifiutano di sottoporsi al vaccino dall'accesso a una serie di servizi ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Martina Piumatti Il senatore Faraone propone un passaporto sanitario integrato alanti Covid. E su Facebook si scatena la polemica: "È abominevole!" Chi non farà ilanti Covid non potrà salire sul bus,in pizzeria, a teatro, al cinema, allo stadio o al centro commerciale. No, non è lo scenario inquietante di una trama distopica, ma la proposta lanciata su Facebook dal senatore di Italia Viva Davide Faraone.L'ex sottosegretario all'Istruzione e Ricerca in alternativa alla vaccinazione obbligatoria propone un passaporto sanitario integrato alanti Covid da esibire per accedere ai luoghi pubblici. Una sorta di lasciapassare per i vaccinati pensato per escludere tutti coloro che si rifiutano di sottoporsi aldall'accesso a una serie di servizi ...

