Il Parco Groane finanzia le pecore brianzole dell’Istituto Agrario di Limbiate

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il Parco delle Groane ha donato all'Istituto "Luigi Castiglioni" di Limbiate 1.500 euro da investire nei progetti di tutela della pecora brianzola, una razza autoctona da recuperare e salvaguardare. L'Istituto di Istruzione Superiore Statale di Limbiate li utilizzerà per la ricostituzione e implementazione del gregge selezionato dal punto di vista genomico già in possesso.

