Il Paradiso delle Signore, oggi 23 novembre: Marcello cerca di convincere Roberta (Di lunedì 23 novembre 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Roberta comunica alle Veneri la decisione di rinunciare alla cattedra ma Marcello cercherà di convincerla del contrario. Vittorio scopre che Beatrice ha trovato lavoro a Milano. Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola, ha sullo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 23 novembre 2020) Trama e anticipazioni Ilpuntata dicomunica alle Veneri la decisione di rinunciare alla cattedra macercherà di convincerla del contrario. Vittorio scopre che Beatrice ha trovato lavoro a Milano. Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola, ha sullo Articolo completo: dal blog SoloDonna

marixsalvatore : @svftiemorley sono una coppia italiana della fiction: 'il paradiso delle signore' - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: La verità su Beatrice - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 novembre 2020: Marcello in pena per il futuro di Roberta... - #Paradiso… - infoitcultura : Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni 23 novembre - infoitcultura : Oggi in tv 23 novembre: Il Paradiso delle Signore, Il Segreto, Uomini e Donne -