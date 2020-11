Il Ministro Boccia: 'Parlare di cenoni e feste con 600 morti al giorno è fuori luogo' (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Ministro per gli Affari Regional, Francesco Boccia, a La Vita in Diretta su Rai 1, ha dichiarato che "nelle prossime settimane dobbiamo lavorare per far andare il contagio sempre più giù, ma non è ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilper gli Affari Regional, Francesco, a La Vita in Diretta su Rai 1, ha dichiarato che "nelle prossime settimane dobbiamo lavorare per far andare il contagio sempre più giù, ma non è ...

