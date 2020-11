Il medico che scoprì il primo malato di Covid: “Fu l’inizio della paura…” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il medico che scoprì il primo malato di Covid. ”Il 18 febbraio mi trovo ad affrontare il caso del paziente Trevisan. Una cartella clinica simile ad altre: una sospetta polmonite influenzale nei giorni del picco. Ma gli esami microbiologici non ci danno conferme. La terapia antibiotica non basta e decidiamo di cercare ancora…”. Jacopo Monticelli, il primo medico a diagnosticare il Covid alla prima vittima in Italia, racconta alla Stampa cosa successe lo scorso 21 febbraio nell’ospedale “Madre Teresa di Calcutta” di Schiavonia, frazione di Monselice, in provincia di Padova, dove era consulente infettivologo. >> Coronavirus Italia, medico contesta metodi: «Ecco cosa stiamo sbagliando…» Il medico che ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilcheildi. ”Il 18 febbraio mi trovo ad affrontare il caso del paziente Trevisan. Una cartella clinica simile ad altre: una sospetta polmonite influenzale nei giorni del picco. Ma gli esami microbiologici non ci danno conferme. La terapia antibiotica non basta e decidiamo di cercare ancora…”. Jacopo Monticelli, ila diagnosticare ilalla prima vittima in Italia, racconta alla Stampa cosa successe lo scorso 21 febbraio nell’ospedale “Madre Teresa di Calcutta” di Schiavonia, frazione di Monselice, in provincia di Padova, dove era consulente infettivologo. >> Coronavirus Italia,contesta metodi: «Ecco cosa stiamo sbagliando…» Ilche ...

chetempochefa : 'Credo che ovviamente il Covid è negativo, però ci insegna molte cose: quella di avere sempre di avere una presenza… - ZZiliani : Due cose da dire a #Marotta. La prima è che non gliel'ha ordinato il medico di ingaggiare #Eriksen; la seconda è ch… - chetempochefa : “Il nostro papà ha perso la sua battaglia e ci ha lasciato. Il nostro papà se ne è andato facendo fino all’ultimo l… - kittesencul : @LelloConso @donnadimezzo @lageloni Mi fido del mio medico se so che possiede tutti gli strumenti per verificare. N… - eizaghi : @fattoquotidiano E allora ,se sei un impiegato lo fai in ufficio,operaio nei bagni della fabbrica,contadino nei cam… -

Ultime Notizie dalla rete : medico che Il medico che a febbraio scoprì il primo morto Covid in Italia: «Non riuscivamo a capire cosa avesse l'anziano di Vo' Euganeo» Il Messaggero Veneto Campania, appello sindacato Assomed: rispetto per i medici

Chiediamo il rispetto della classe medica campana ma anche italiana, oggi nella nostra regione perché siamo stati calpestati in quelli che sono i diritti più elementari: il decoro, la dignità lavorati ...

Reggio Emilia si svegliò il lunedì sapendo che qualcosa si doveva fare

Quarant’anni fa il terremoto che sconvolse l’Irpinia e la Basilicata Così partirono le prime missioni in soccorso di quei territori ...

Chiediamo il rispetto della classe medica campana ma anche italiana, oggi nella nostra regione perché siamo stati calpestati in quelli che sono i diritti più elementari: il decoro, la dignità lavorati ...Quarant’anni fa il terremoto che sconvolse l’Irpinia e la Basilicata Così partirono le prime missioni in soccorso di quei territori ...