Il governo promette di riaprire per poi richiudere e dare ancora una volta la colpa agli italiani (Di lunedì 23 novembre 2020) Ieri solo cinquecentosessantadue (562) morti, pari quasi a due terremoti di Amatrice, con la curva dei contagi che si appiattisce, così dunque a qualcuno pare lecito un change psicologico e infatti, complici un po’ il governo un po’ i giornali, si sta seminando il terreno per una buona raccolta a Natale: e quindi dieci giorni di shopping non si possono negare, giusto? Ed ecco fatto: agli italiani si sta irrimediabilmente inculcando l’idea che fra due settimane la situazione sarà nettamente migliorata – c’è già lo slogan, Italia gialla a Natale – e dunque via, tutti a comprare i regalini. Dopodiché una persona qualificata come Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ci spiega che «per evitare assembramenti da shopping ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni rigorose. Se non sarà così a gennaio avremo la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 23 novembre 2020) Ieri solo cinquecentosessantadue (562) morti, pari quasi a due terremoti di Amatrice, con la curva dei contagi che si appiattisce, così dunque a qualcuno pare lecito un change psicologico e infatti, complici un po’ ilun po’ i giornali, si sta seminando il terreno per una buona raccolta a Natale: e quindi dieci giorni di shopping non si possono negare, giusto? Ed ecco fatto:si sta irrimediabilmente inculcando l’idea che fra due settimane la situazione sarà nettamente migliorata – c’è già lo slogan, Italia gialla a Natale – e dunque via, tutti a comprare i regalini. Dopodiché una persona qualificata come Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ci spiega che «per evitare assembramenti da shopping ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni rigorose. Se non sarà così a gennaio avremo la ...

matteosalvinimi : Gli altri Paesi europei corrono e non possiamo permetterci di perdere tempo, serve un tavolo di confronto permanent… - SergioTazzer : Il governo promette di riaprire per poi richiudere e dare ancora una volta la colpa agli italiani - Sentenz11277331 : @AngLab14 @Vekrock1 @AdrianaManfred9 @AntScibilia @matteosalvinimi 1/2 A parte l’ammissione di aver scritto una caz… - GiusPecoraro : RT @Antigon25386936: Siamo in molti a temere le ventilate aperture che gli esperti sconsigliano ed il governo promette. - Agricolturabio1 : RT @Antigon25386936: Siamo in molti a temere le ventilate aperture che gli esperti sconsigliano ed il governo promette. -

Ultime Notizie dalla rete : governo promette Il bonus bici è esaurito ma il governo promette altri fondi Wired Italia Covid, Conte: le feste non possono essere l’anticamera della terza ondata

L’unica concessione che il capo del governo metterà nero su bianco riguarda il commercio ... fa capire che vuole mantenere la promessa: «Non appena avremo pienamente riportato sotto controllo la curva ...

Covid, la settimana più nera mentre il Palazzo s’azzuffa

La fine della settimana sul fronte Covid in Sicilia ha visto un gran trambusto, che promette di proseguire con pop corn e patatine per gli appassionati del genere, sull’audio del dirigente generale de ...

L’unica concessione che il capo del governo metterà nero su bianco riguarda il commercio ... fa capire che vuole mantenere la promessa: «Non appena avremo pienamente riportato sotto controllo la curva ...La fine della settimana sul fronte Covid in Sicilia ha visto un gran trambusto, che promette di proseguire con pop corn e patatine per gli appassionati del genere, sull’audio del dirigente generale de ...