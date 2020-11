Il Governo pensa all’extra-cashback natalizio: bonus per acquisti con carta fino a 300 euro (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Un bonus per acquisti fino a 300 euro per Natale. È il piano di extra-cashback allo studio del Governo che vorrebbe raddoppiare la dote della spesa recuperabile usando bancomat, carte di credito e applicazioni per gli acquisti. Il programma generale di cashback per il 2021 prevede infatti la restituzione del 10% della somma spesa con questa tipologia di acquisti – generi alimentari, abbigliamento, ristorazione, spese mediche purché effettuate in esercizi commerciali, esclusi per ora gli acquisti online – fino a 150 euro a cui l’extra-cashback natalizio aggiungerebbe ulteriori 150 euro. Una misura “una tantum” ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Unpera 300per Natale. È il piano di extra-allo studio delche vorrebbe raddoppiare la dote della spesa recuperabile usando bancomat, carte di credito e applicazioni per gli. Il programma generale diper il 2021 prevede infatti la restituzione del 10% della somma spesa con questa tipologia di– generi alimentari, abbigliamento, ristorazione, spese mediche purché effettuate in esercizi commerciali, esclusi per ora glionline –a 150a cui l’extra-aggiungerebbe ulteriori 150. Una misura “una tantum” ...

