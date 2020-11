Il Giornale dà 4 | 5 a Gattuso | la formazione è stata un mezzo suicidio

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ilrifila un bel 4,5 ain panchina. Gli altri trattano l’allenatore del Napoli con molto tatto, troppo vista l’inconsistente prova di ieri sera contro il Milan. Il Corsport comunque gli dà un 5: Senza Osimhen ridisegna l’attacco con Politano dietro la punta, ma i risultati non sono quelli sperati. Prova allora ad aumentare la qualità con Zielinski e arriva il gol, ma Bakayoko lascia il Napoli in dieci. E arrivederci. Torniamo alche scrive: Inizia con quattro attaccanti, unperché perde il centrocampo. Anche Damascelli – sempre sul– nel suo editoriale accenna a: Ibrahimovic, dopo il Covid, conferma uno stato maestoso, gioca senza ansie che, invece, mette addosso al Napoli costretto a consegnare i tre punti, ...

NAPOLI – Rino Gattuso ringhia più che mai per la sconfitta del suo Napoli, piegato in casa per 3-1 dal Milan di Ibrahimovic: “Abbiamo fatto tutto noi, ci siamo puniti da soli e abbiamo creato – le par ...Nel posticipo dell’8a giornata di Serie A, il Milan batte 3-1 il Napoli e vola in testa alla classifica a 20 punti scavalcando il Sassuolo. Partenopei alla terza sconfitta casalinga , dopo quella con ...