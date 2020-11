Il detto da pochi: come le Regioni hanno speso male i fondi per la Sanità (Di lunedì 23 novembre 2020) La pandemia ha messo in luce una situazione figlia di scelte pregresse che hanno inevitabilmente condizionato la risposta a livello sanitario. Si è parlato spesso dei tagli alla Sanità perpetrati dai vari governi che si sono susseguiti negli ultimi 15 anni. Tutto vero, ma occorre analizzare anche come le Regioni hanno sperperato i fondi in spese che, fattivamente, non hanno contribuito alla crescita dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario. L’analisi della Fondazione Gimbe mostra come gli adempimenti Regioni siano stati, in molti casi, fuori luogo e come alcune spese abbiano prodotto zero risultati per quel che riguarda i riflessi sui cittadini. E ora ne stiamo pagando le conseguenze. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 novembre 2020) La pandemia ha messo in luce una situazione figlia di scelte pregresse cheinevitabilmente condizionato la risposta a livello sanitario. Si è parlato spesso dei tagli allaperpetrati dai vari governi che si sono susseguiti negli ultimi 15 anni. Tutto vero, ma occorre analizzare anchelesperperato iin spese che, fattivamente, noncontribuito alla crescita dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario. L’analisi della Fondazione Gimbe mostragli adempimentisiano stati, in molti casi, fuori luogo ealcune spese abbiano prodotto zero risultati per quel che riguarda i riflessi sui cittadini. E ora ne stiamo pagando le conseguenze. LEGGI ANCHE ...

mircotomasi : RT @ValerioMalvezzi: Tutti i giornali ormai parlano del crollo dei sondaggi di Conte con dotte analisi sul COVID. Puttanate. Hanno ricevuto… - fra_seme : HO IL PRESENTIMENTO CHE ELIGREG E PIERPA ABBANDONINO....IERI HANNO ANCHE DETTO “MANCANO SOLO POCHI GIORNI,SE FINISC… - 2019libertas : RT @Moonlightshad1: .@maurobiani ce l'aveva detto cinque anni fa ma in pochi ci hanno creduto e, a proposito di normalità, un'informazione… - LeveHome : @dederjca @Marzia_M Se imparassimo ad essere meno ipocriti, retorici, finti 'politically correct', non sarebbe diff… - Marco_antifa : RT @Moonlightshad1: .@maurobiani ce l'aveva detto cinque anni fa ma in pochi ci hanno creduto e, a proposito di normalità, un'informazione… -

Ultime Notizie dalla rete : detto pochi Tre furti in una notte nei negozi del borgo Il Tirreno Tensione fra vicini nelle palazzine Acer a Cento: «Quella donna ci minaccia di morte»

Denunce e segnalazioni di alcuni residenti alle forze dell’ordine: «Pochi giorni fa ha provato a investire una di noi. Ora va spostata» ...

Megan Fox e Machine Gun Kelly, debutto in coppia sul red carpet (degli AMA 2020)

L'attrice, che lo scorso maggio dopo dieci anni di matrimonio ha detto addio a Brian Austin Green da cui ha avuto tre figli, è arrivata sul tappeto rosso degli American Music Awards 2020 col rapper a ...

Denunce e segnalazioni di alcuni residenti alle forze dell’ordine: «Pochi giorni fa ha provato a investire una di noi. Ora va spostata» ...L'attrice, che lo scorso maggio dopo dieci anni di matrimonio ha detto addio a Brian Austin Green da cui ha avuto tre figli, è arrivata sul tappeto rosso degli American Music Awards 2020 col rapper a ...