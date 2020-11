Il Covid in Italia ha ucciso più di 50 mila persone da inizio pandemia (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - In calo, ma pesano i pochi tamponi del lunedì, il numero dei nuovi casi Covid in Italia: 22.930 (ieri 28.337), con 148.945 tamponi, 40mila meno di ieri. La percentuale positivi/tamponi sale leggermente dal 15 al 15,4%. In aumento i decessi, 630 oggi (ieri 562), con il numero totale delle vittime che supera quota 50mila e arriva a 50.453. Impennata dei guariti, 31.395 (ieri 13.574), per un totale di 584.493. Per questo oggi si registra per la prima volta un decremento del numero delle persone attualmente positive: -9.098, scendendo a 796.849. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi quotidiani rimane la Lombardia, sebbene in lento ma costante calo (oggi +5.289), seguita da Veneto (+2.540), Emilia Romagna (+2.347), Lazio (+2.341), e Campania (+2.158). La ... Leggi su agi (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - In calo, ma pesano i pochi tamponi del lunedì, il numero dei nuovi casi Covid in: 22.930 (ieri 28.337), con 148.945 tamponi, 40meno di ieri. La percentuale positivi/tamponi sale leggermente dal 15 al 15,4%. In aumento i decessi, 630 oggi (ieri 562), con il numero totale delle vittime che supera quota 50e arriva a 50.453. Impennata dei guariti, 31.395 (ieri 13.574), per un totale di 584.493. Per questo oggi si registra per la prima volta un decremento del numero delleattualmente positive: -9.098, scendendo a 796.849. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi quotidiani rimane la Lombardia, sebbene in lento ma costante calo (oggi +5.289), seguita da Veneto (+2.540), Emilia Romagna (+2.347), Lazio (+2.341), e Campania (+2.158). La ...

LegaSalvini : LA TRAGEDIA IN PUGLIA, ASPETTA 11 ORE PER ESSERE VISITATA E MUORE DI COVID A 41 ANNI - marcobardazzi : In una settimana in Italia sono morte di Covid 4.720 persone (fonte @you_trend). Lo dico sommessamente: veglioni e… - Agenzia_Italia : 5 milioni di italiani hanno difficoltà a mettere in tavola pasti decenti - riotta : RT @marcobardazzi: In una settimana in Italia sono morte di Covid 4.720 persone (fonte @you_trend). Lo dico sommessamente: veglioni e sci… - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: L'Italia supera la soglia delle 50 mila vittime per il #Covid . Sono 50.453, 630 in più di ieri FLASH -