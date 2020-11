Il Covid frena l export di vino, -4,6% per l Italia (Di lunedì 23 novembre 2020) VERONA (ITALPRESS) - La pandemia condiziona il commercio mondiale di vino, ma anche qui l'impatto varia a seconda dei casi. Per l'Italia, che nel 2020 chiuder il proprio export con un -4,6% a valore (... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 23 novembre 2020) VERONA (ITALPRESS) - La pandemia condiziona il commercio mondiale di, ma anche qui l'impatto varia a seconda dei casi. Per l', che nel 2020 chiuder il propriocon un -4,6% a valore (...

ennatrasporti : Il Covid frena l’export di vino, -4,6% per l’Italia - ottopagine : Il Covid frena l’export di vino, -4,6% per l’Italia - Gazzettino : #sci e #covid, ecco le regole per aprire le piste in sicurezza. Regioni pronte, ma il governo frena - nestquotidiano : Il Covid frena l’export di vino, -4,6% per l’Italia - monicascapin77 : RT @AnsaVeneto: Vino:Vinitaly-Nomisma,Covid frena export,-4,6% per Italia. Pari a 300 milioni di euro, Francia 'paga' a virus 1,7 miliardi… -