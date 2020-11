Il Corsport: «Il primo giallo a Bakayoko c’è. La gomitata di Ibra è almeno ammonizione» (Di lunedì 23 novembre 2020) La moviola del Corsport: Paolo Valeri, borderline come gli episodi che gli sono capitati: il primo giallo a Bakayoko? Per chi ha giocato a pallone non è neanche giallo, per chi la guarda solo in tv sì. E la gomitata di Ibra? Al solito, in campo da giallo (che però neanche arriva), poi la vedi e la rivedi e sembra che sì, siamo sull’arancione e quasi rosso (perché è brutta brutta da vedere). Bakayoko Partiamo dal doppio giallo per Bakayoko: il secondo è indiscutibile (interviene in ritardo su Theo Hernandez), il primo divide l’opinione pubblica. L’ex proprio del Milan interviene in scivolata, prende nettamente il pallone, ma poi con il piede finisce la corsa sulla caviglia di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) La moviola del: Paolo Valeri, borderline come gli episodi che gli sono capitati: il? Per chi ha giocato a pallone non è neanche, per chi la guarda solo in tv sì. E ladi? Al solito, in campo da(che però neanche arriva), poi la vedi e la rivedi e sembra che sì, siamo sull’arancione e quasi rosso (perché è brutta brutta da vedere).Partiamo dal doppioper: il secondo è indiscutibile (interviene in ritardo su Theo Hernandez), ildivide l’opinione pubblica. L’ex proprio del Milan interviene in scivolata, prende nettamente il pallone, ma poi con il piede finisce la corsa sulla caviglia di ...

napolista : Il Corsport: «Il primo giallo a Bakayoko c’è. La gomitata di Ibra è almeno ammonizione» “La gomitata di Ibra a Kou… - fcin1908it : CorSport: 'Conte aveva ragione: l'Inter ha trovato il potenziale futuro capitano' - - infoitsport : Capello al CorSport: 'Il Milan non è primo in classifica per caso' - CorSport : La moglie dell'attaccante bianconero svela i retroscena del loro primo incontro - giumz73 : Tratto da un articolo del @CorSport: 'Dal mercato è uscita un’Inter decisamente più forte' Cos'è uno scherzo? Ci si… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport primo Capello al CorSport: "Il Milan non è primo in classifica per caso" Milan News CorSport: contro il Napoli, il Milan schiera titolare Rebic

CorSport: contro il Napoli, il Milan schiera titoolare Rebic. Sono passati due mesi dall'ultima volta. In allenamento ha dato buona risposta ...

CorSport: Maksimovic e Milik all’Inter non prima di giugno

CorSport: Maksimovic e Milik all'Inter non prima di giugno. I due azzurri non sono previsti per il mercato di gennaio ...

CorSport: contro il Napoli, il Milan schiera titoolare Rebic. Sono passati due mesi dall'ultima volta. In allenamento ha dato buona risposta ...CorSport: Maksimovic e Milik all'Inter non prima di giugno. I due azzurri non sono previsti per il mercato di gennaio ...