Il consigliere della Lega contro i gay | “Ora la giornata del cattolico eterosessuale”

(Di lunedì 23 novembre 2020) FIRENZE – Discriminato perché “i gay hanno più gusto”. Addirittura molestato “con avance che spesso si sono tradotte in palpate, commenti ed altri tipi di aggressioni”. Lo mette tutto nero su bianco il consigliere comunale di Bagno a Ripoli Gregorio Martinelli Da Silva, della Lega, in un’interrogazione rivolta al sindaco Francesco Casini per chiedere una giornata in difesa del “cattolico eterosessuale”, che, come reso noto dal Pd, dovrebbe essere discussa dall’aula il 30 novembre. Una richiesta che ha sollevato reazioni aspre dello stesso sindaco e dei dem.