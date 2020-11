Il Collegio, uno degli studenti positivo al Coronavirus: ecco di chi si tratta (Di lunedì 23 novembre 2020) L’esperienza di Marco Crivellini a Il Collegio – il reality show in onda su Rai2 giunto alla quinta edizione – non è certo iniziata nel migliore dei modi. Da subito, lo studente ha rivelato un temperamento ribelle e refrattario alle regole; dopo aver subito l’espulsione in conseguenza di reiterate violazioni al regolamento, insieme con l’amico Simone Bettin, Marco ha salutato il programma. Non è, tuttavia, la sola brutta notizia per l’ex protagonista del programma di Rai2. Via Instagram, infatti, l’ex studente de Il Collegio ha annunciato di essere positivo al Coronavirus e invita tutti alla massima cautela, indossando sempre le mascherine. ecco le sue dichiarazioni: “Ragazzi, sto facendo questa storia perchè vi volevo informare che stamattina ho fatto il tampone e sono risultato ... Leggi su trendit (Di lunedì 23 novembre 2020) L’esperienza di Marco Crivellini a Il– il reality show in onda su Rai2 giunto alla quinta edizione – non è certo iniziata nel migliore dei modi. Da subito, lo studente ha rivelato un temperamento ribelle e refrattario alle regole; dopo aver subito l’espulsione in conseguenza di reiterate violazioni al regolamento, insieme con l’amico Simone Bettin, Marco ha salutato il programma. Non è, tuttavia, la sola brutta notizia per l’ex protagonista del programma di Rai2. Via Instagram, infatti, l’ex studente de Ilha annunciato di essereale invita tutti alla massima cautela, indossando sempre le mascherine.le sue dichiarazioni: “Ragazzi, sto facendo questa storia perchè vi volevo informare che stamattina ho fatto il tampone e sono risultato ...

mastiicazzi : aiuto allora ho sognato emma roberts che guardava serie tv, in una qualche casa abbandonata sotto terra che perdeva… - kunstsyn : non pensavo di aver bisogno di video di Fedez e Chiara che fanno le reaction al collegio, poi ne ho visto uno - Novella_2000 : Uno dei protagonisti de Il Collegio ha il covid: 'Mettetevi la mascherina' (VIDEO) #gfvip - serra_barbarolo : @AlessandroGavir @PoliticaPerJedi Il PD di Renzi ha fatto anche di peggio, ha dovuto spiegare che ha governato con… - onlyth3br4ve : non so perché penso a ste cose ma vi giuro non ms lo immagino come uno che è anadato al collegio ahah -