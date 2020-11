Il Collegio 1992 le anticipazioni di martedì 24 novembre (Di martedì 24 novembre 2020) Il Collegio 1992 su Rai 2 martedì 24 novembre le anticipazioni: si va in gita Prosegue su Rai 2 l’appuntamento con Il Collegio 1992 martedì 24 novembre, sempre con Giancarlo Magalli come voce narrante del racconto. Il docu-reality prodotto da Banijay Italia basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” è ambientato al Collegio Regina Margherita di Anagni durante l’emergenza sanitaria e precedentemente al Decreto Legge n.125 del 7.10.2020. Il rispetto di protocolli, studiati appositamente, ha permesso di raccontare le storie dei ragazzi e di portare a termine il progetto in sicurezza. Le anticipazioni del 24 novembre Nella puntata de Il Collegio ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 24 novembre 2020) Ilsu Rai 224le: si va in gita Prosegue su Rai 2 l’appuntamento con Il24, sempre con Giancarlo Magalli come voce narrante del racconto. Il docu-reality prodotto da Banijay Italia basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” è ambientato alRegina Margherita di Anagni durante l’emergenza sanitaria e precedentemente al Decreto Legge n.125 del 7.10.2020. Il rispetto di protocolli, studiati appositamente, ha permesso di raccontare le storie dei ragazzi e di portare a termine il progetto in sicurezza. Ledel 24Nella puntata de Il...

zazoomblog : Il Collegio 1992 le anticipazioni di martedì 24 novembre - #Collegio #anticipazioni #martedì - zazoomblog : Il Collegio protagonista del 1992 ha il Covid: “Sono in quarantena” - #Collegio #protagonista #Covid: #“Sono… - zazoomblog : Il Collegio protagonista del 1992 ha il Covid: “Sono in quarantena” - #Collegio #protagonista #Covid: #“Sono - StraNotizie : Il Collegio, protagonista del 1992 ha il Covid: “Sono in quarantena” - Blodsley : @rovellarke @beavteous @bellarkexcanon @davidevavalaa @awskairipa basta che gli consigliate “Il collegio 5 1992” -