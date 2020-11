Il centrodestra di domani? Imitiamo i Repubblicani Usa Parla Romeo Lega

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 novembre 2020) IldiUsa dice a Formiche.net il presidente dei senatori della, Massimiliano. I temi di oggi dopo il Covid non sono gli stessi di ieri, è il suo ragionamento, per questa ragione una forza politica che mira a governare il Paese ha l’obbligo di cambiare registro e immaginare una visione del tutto nuova, che passa per quanto riguarda, Fi e FdI da una federazione che guardi al modello rappresentato dal Partito Repubblicamo americano. Vicini gruppi unici inmento? L’unità delnon è in discussione, si sono detti al telefono Berlusconi e Salvini. E allora come mai ci sono diverse sensibilità sul tema del dialogo con il governo? Fino ad ora la collaborazione tanto ...