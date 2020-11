Il centrale difensivo sarà out per i prossimi impegni

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il difensore bianconero Demiral si è fatto male nella sfida di campionato contro il Cagliari. Juventus, infortunio muscolare per Demiral: i tempi di recupero su Notizie.it.

Lo stop di Demiral (out 10 giorni per un’elongazione del muscolo ileopsoas destro) complica di parecchio i piani di Andrea Pirlo in Champions: l’unico centrale difensivo a disposizione è de Ligt, ...Il centrale difensivo spallino è tornato a segnare dopo la rete realizzata con il Cosenza Due esecuzioni quasi identiche e con Salvatore Esposito nel ruolo di assistman da corner ...