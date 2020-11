"Il cancro d'Italia". Il forzista Ruggieri bombarda Morra: "Ha ucciso Jole per la seconda volta" (Di martedì 24 novembre 2020) "Il cancro dell'Italia": Andrea Ruggieri di Forza Italia, ospite di Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4, picchia durissimo su Nicola Morra il Movimento 5 Stelle. I grillini, spiega il deputato azzurro, "sono degli scappati di casa. Questo doppio pesismo per cui solo loro sono gli onesti". "Se noi usiamo il suo metodo di giudizio - prosegue Ruggieri a proposito del presidente della Commissione Antimafia - allora l'Appendino doveva dimettersi, la Raggi anche". "Che altro doveva dire perché si dimettesse? - conclude il forzista -. Conoscevo Jole Santelli, una donna coraggiosa che ha lavorato malgrado la sua malattia fino all'ultimo secondo, è stata uccisa per la seconda volta". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) "Ildell'": Andreadi Forza, ospite di Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4, picchia durissimo su Nicolail Movimento 5 Stelle. I grillini, spiega il deputato azzurro, "sono degli scappati di casa. Questo doppio pesismo per cui solo loro sono gli onesti". "Se noi usiamo il suo metodo di giudizio - proseguea proposito del presidente della Commissione Antimafia - allora l'Appendino doveva dimettersi, la Raggi anche". "Che altro doveva dire perché si dimettesse? - conclude il-. ConoscevoSantelli, una donna coraggiosa che ha lavorato malgrado la sua malattia fino all'ultimo secondo, è stata uccisa per la".

forza_italia : Hai offeso in modo INDEGNO Jole Santelli, i malati di cancro, i calabresi. DIMETTITI!!! - Moixus1970 : RT @QRepubblica: 'Per me i grillini sono il cancro dell'Italia, sono degli scappati di casa. Questo doppio pesismo per cui loro solo sono g… - Diego_Bruno80 : RT @QRepubblica: 'Per me i grillini sono il cancro dell'Italia, sono degli scappati di casa. Questo doppio pesismo per cui loro solo sono g… - ZambarusTheFake : RT @QRepubblica: 'Per me i grillini sono il cancro dell'Italia, sono degli scappati di casa. Questo doppio pesismo per cui loro solo sono g… - mariamarilucen : RT @QRepubblica: 'Per me i grillini sono il cancro dell'Italia, sono degli scappati di casa. Questo doppio pesismo per cui loro solo sono g… -