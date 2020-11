Il campanile di Albegno suona i Pooh per l’omaggio a Stefano D’Orazio

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ildiper ricordare, scomparso improvvisamente a seguito delle complicazioni sorte per Coronavirus. L’iniziativa è partita dalla parrocchia di, frazione di Treviolo in provincia di Bergamo, centro nel qualeha trascorso alcuni anni della sua vita. Il concerto che è stato tenuto in suo ricordo è stato trasmesso sulla pagina Facebook dell’oratorio di, che ha condiviso il lungo video nel quale si possono ascoltare i successi dei. Sulla pagina dell’oratorio di, ci sono stati anche i ringraziamenti della moglie Tiziana Giardoni. Il ricordo di...

La musica dei Pooh diffusa in tutto il paese dal campanile della chiesa, dopo la messa. È così che il parroco dell’oratorio di ...Bergamo e diversi suoi centri sono legati ai Pooh per diversi motivi. Ieri c’è stata una messa in ricordo e poi un concerto “diramato“ dal campanile, con campane in sottofondo e con i brani del gruppo ...