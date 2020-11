Il Black Friday resta il 27 novembre: nessun rinvio della data (Di lunedì 23 novembre 2020) Black Friday (Getty Images)In Italia il Black Friday non sarà posticipato come è accaduto in Francia. Il governo ha non interverrà sulla data del 27 novembre, dopo un confronto informale con quanti chiedevano un rinvio del venerdì nero dello shopping a causa delle limitazioni che i negozi fisici devono rispettare per le misure contro l’emergenza Covid-19. Il ministero dell’Economia e il ministero dello Sviluppo economico hanno deciso di mantenere la data dopo che da parte delle associazioni di commercianti e delle piccole imprese non è emersa una posizione comune. Nei giorni scorsi, dopo la decisione presa da Parigi, Confesercenti aveva chiesto direttamente al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che anche l’Italia adottasse la stessa misura e ... Leggi su wired (Di lunedì 23 novembre 2020)(Getty Images)In Italia ilnon sarà posticipato come è accaduto in Francia. Il governo ha non interverrà sulladel 27, dopo un confronto informale con quanti chiedevano undel venerdì nero dello shopping a causa delle limitazioni che i negozi fisici devono rispettare per le misure contro l’emergenza Covid-19. Il ministero dell’Economia e il ministero dello Sviluppo economico hanno deciso di mantenere ladopo che da parte delle associazioni di commercianti e delle piccole imprese non è emersa una posizione comune. Nei giorni scorsi, dopo la decisione presa da Parigi, Confesercenti aveva chiesto direttamente al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che anche l’Italia adottasse la stessa misura e ...

