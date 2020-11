Ida Platano, dopo l’addio a Riccardo stravolge il suo look: da bionda è diventata così… [FOTO] (Di lunedì 23 novembre 2020) Nuovo look per Ida Platano, che sui social ha stupito tutti i suoi fan. Archiviata la storia con Riccardo Guarnieri, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di stravolgere la sua vita. E lo ha fatto partendo proprio dai capelli. La storia tra i due è andata avanti tra continui tira e molla; per diversi anni abbiamo assistito ai loro litigi e riappacificazioni ma, questa volta, la loro relazione sembrerebbe essere finita per sempre… Ida Platano irriconoscibile, nuovo look: da bionda è diventata… FOTO Si dice che quando una donna è pronta al cambiamento, questo inizia sempre dai capelli. Sembrerebbe essere così anche per Ida Platano che, terminata la relazione con Riccardo Guarnieri, ha ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 23 novembre 2020) Nuovoper Ida, che sui social ha stupito tutti i suoi fan. Archiviata la storia conGuarnieri, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha deciso dire la sua vita. E lo ha fatto partendo proprio dai capelli. La storia tra i due è andata avanti tra continui tira e molla; per diversi anni abbiamo assistito ai loro litigi e riappacificazioni ma, questa volta, la loro relazione sembrerebbe essere finita per sempre… Idairriconoscibile, nuovo: daSi dice che quando una donna è pronta al cambiamento, questo inizia sempre dai capelli. Sembrerebbe essere così anche per Idache, terminata la relazione conGuarnieri, ha ...

Nuovo look per Ida Platano, che sui social ha stupito tutti i suoi fan. Archiviata la storia con Riccardo Guarnieri, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di stravolgere la sua vita.

Proprio su quest'ultima, l'ex di Ida Platano ha confessato di essere salito in camera sua e di averla provata a baciare ma di essere stato rifiutato. Di fronte a questa rivelazione, Armando ha deciso ...

