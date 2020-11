Ice e Alibaba Group, nasce Made in Italy Pavilion (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia ICE e Alibaba Group hanno siglato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) per la creazione del “Made in Italy Pavilion” all’interno di Alibaba.com, il marketplace B2B leader globale. La firma è avvenuta nel corso di una cerimonia virtuale alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, a cui è seguito un webinar per illustrare alle 2000 imprese collegate le opportunità offerte dalla piattaforma b2b e le modalità, disponibili già da oggi, di accesso alla stessa. Il MoU è in linea con l’attuazione del pilastro e-commerce del Patto per l’Export voluto dal Ministro Di Maio, con cui ICE prevede di portare il maggior numero di PMI italiane ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia ICE ehanno siglato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) per la creazione del “in” all’interno di.com, il marketplace B2B leader globale. La firma è avvenuta nel corso di una cerimonia virtuale alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, a cui è seguito un webinar per illustrare alle 2000 imprese collegate le opportunità offerte dalla piattaforma b2b e le modalità, disponibili già da oggi, di accesso alla stessa. Il MoU è in linea con l’attuazione del pilastro e-commerce del Patto per l’Export voluto dal Ministro Di Maio, con cui ICE prevede di portare il maggior numero di PMI italiane ...

