Ibrahimovic contro FIFA | “Chi gli ha dato il permesso di fare soldi con il mio nome?”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 23 novembre 2020) Diatriba via Twitter tra Zlatane la EA Sports. Lo svedese, infatti, con un duro tweet, ha attaccato2021 per aver utilizzato il suo nome, evidentemente senza diritti. Queste le parole dello svedese:haEA Sport ildi usare il mio nome e la mia faccia? LA FIFPro? Non sapevo di essere un membro e se lo sono, mi hanno inserito con qualche strana manovra e senza il mio consenso esplicito. E di certo non ho maiilallao alla FIFPro diusandomi. Qualcuno sta facendo icol mio nome e la mia faccia senza nessun tipo di accordo in questi anni. E’ tempo di investigare”. Situazione quindi ingarbugliata che potrebbe ...