Ibra, solo in 4 come lui negli ultimi 50 anni di Serie A (Di lunedì 23 novembre 2020) Ibrahimovic è un fenomeno che non finisce di stupire. Dieci gol (tre di testa) in sei partite di campionato, perché due gare è stato costretto a saltarle a causa della positività al Covid. Lo svedese ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020)himovic è un fenomeno che non finisce di stupire. Dieci gol (tre di testa) in sei partite di campionato, perché due gare è stato costretto a saltarle a causa della positività al Covid. Lo svedese ...

lalisamilf : @macho_morandi Ragazzi meglio così, il Milan è scarso, fortunato, solo ibra è buono e neanche tanto e gli arbitri c… - fidax92 : @gumas75 Manca pure Leao non solo Ibra,è questo il problema maggiore - max150972 : @SimoneVazzana Purtroppo non riesco a vedere la cosa positiva; era il momento di allungare sulle pretendenti per il… - alebisix : Ibra non ci sarà, ma noi non possiamo perderci in un bicchiere d'acqua solo perché lui non potrà scendere in campo.… - Giusepp64749385 : Pur di non sentire il patetico club a Sky mi son deciso a chiudere il mio abbonamento, parlano bene solo delle mila… -