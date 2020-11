I servizi segreti spiavano Lucio Battisti: così nasce la leggenda sui finanziamenti alla destra (Di lunedì 23 novembre 2020) Lucio Battisti era sorvegliato dai servizi segreti italiani e statunitensi. Se ne parla in una video intervista, che domani esce su Rockol.it, con lo storico Aldo Giannuli. Giannuli: io trovai la nota dei servizi su Battisti “Fui io a trovare la nota confidenziale dei servizi segreti che attribuiva a Lucio Battisti un ruolo di finanziatore dell’estrema destra“, racconta Aldo Giannuli al giornalista Michele Bovi. Secondo i servizi Battisti finanziava il Comitato tricolore “Nel corso di un’indagine della procura della repubblica di Milano sulle stragi degli anni Settanta mi imbattei in una serie di documenti dell’Ufficio Affari Riservati, il servizio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020)era sorvegliato daiitaliani e statunitensi. Se ne parla in una video intervista, che domani esce su Rockol.it, con lo storico Aldo Giannuli. Giannuli: io trovai la nota deisu“Fui io a trovare la nota confidenziale deiche attribuiva aun ruolo di finanziatore dell’estrema“, racconta Aldo Giannuli al giornalista Michele Bovi. Secondo ifinanziava il Comitato tricolore “Nel corso di un’indagine della procura della repubblica di Milano sulle stragi degli anni Settanta mi imbattei in una serie di documenti dell’Ufficio Affari Riservati, ilo ...

Aldo Giannuli è uno storico specializzato nello studio dei servizi segreti e nel 2018 scrisse un saggio profetico: “Come i servizi segreti stanno ...

